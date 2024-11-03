Как бы это безумно ни звучало, но есть рациональное объяснение, почему некоторые люди видят призраков, слышат по ночам скрип половиц и другие пугающие звуки. По словам экспертов, основной причиной появления духов является сонный паралич. Это состояние, при котором человек не может двигаться или говорить во время пробуждения или засыпания, пишет Daily Mail.

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Такое происходит на определённой стадии цикла сна, известной как фаза быстрого сна, когда мозг очень активен, но тело всё ещё «спит». Считается, что именно в эту стадию снятся самые яркие сны.

Люди, страдающие сонным параличом, могут испытывать галлюцинации, в том числе в виде ужасающих образов. Современная наука не может объяснить, почему это происходит, однако известно, что это явление чаще встречается у тех, кто страдает бессонницей, посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью.

Другая причина появления привидений может быть гораздо более тревожной: угарный газ. Ядовитое вещество способно вызывать ряд симптомов, включая головные боли, спутанность сознания, головокружение, тошноту, а также галлюцинации.

Исследования показывают, что видение призраков может быть и следствием аномалии мозга.