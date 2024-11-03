Назван предельный возраст, до которого может дожить человек

Рекорд самого долгоживущего человека может быть побит до начала следующего тысячелетия, заявили сингапурские исследователи, которые провели работу совместно с американскими учеными. Они подтвердили более ранние предположения о том, что способности организма к восстановлению истощаются в момент между 120 и 150 годами, передает Pronews.gr.

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Как пишет издание, способность людей к восстановлению после различных повреждений специалисты начали изучать два года назад. Чтобы оценить максимальную продолжительность жизни человека, они проанализировали данные сотен тысяч добровольцев, используя искусственный интеллект.

Ученые учитывали не только возраст человека, но и его образ жизни, состояние здоровья, последствия болезней.

Как рассказали исследователи, в разработке находятся методики, которые в перспективе могут так замедлить процесс старения, чтобы человек мог прожить до 200 лет.

"Но это не означает, что 200 лет станут нормой в ближайшее время", - подчеркнули они.

Между тем, другие работы показали, что до начала следующего тысячелетия может быть побит рекорд самого долгоживущего человека. Напомним, что француженка Жанна Кальман является мировой рекордсменкой по продолжительности жизни. Она прожила 122 года - с 1875 по 1997 годы.

В марте 2024 года свой последний день рождения отметила Мария Браньяс Морера, прожившая 117 лет и 169 дней.