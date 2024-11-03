Американские ученые из Медицинского центра Сидрас-Синай в Лос-Анджелесе сумели обратить вспять неизлечимый и потенциально летальный фиброз печени у мышей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Фиброз представляет собой уплотнение тканей органа, возникающее при циррозе, гепатите и других заболеваниях. Процесс необратим, и для многих пациентов единственным спасением остается пересадка донорской печени.

В новом исследовании команда обнаружила генетический путь, блокировка которого может остановить заболевание. Специалисты идентифицировали три гена, участвующие в фиброзном процессе: FOXM1, MAT2A и MAT2B.

FOXM1 присутствует в клетках печени, называемых гепатоцитами, и может вызвать рак печени, воспаление и фиброз, если он становится сверхактивным.

MAT2A и MAT2B активны во втором типе клеток печени, называемых звездчатыми клетками, которые также играют роль в фиброзе.

Ученые объяснили, что все три гена кодируют разные белки, необходимые для фиброзного процесса.

Исследователи вызвали воспаление печени и фиброз у лабораторных мышей. Затем они обработали животных веществом, известным как FDI-6, которое блокирует белок, вырабатываемый геном FOXM1.

Терапия не только остановила дальнейшее развитие фиброза, но и обратила процесс вспять, за счет чего рассосалась часть жестких рубцов в печеночной ткани грызунов.

Исследователи намерены выяснить, способно ли лечение FDI-6 помочь людям с фиброзом печени.