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HealthDay: замена тазобедренного сустава лучше тренировок при тяжелом остеоартрите

При остеоартрите полная замена тазобедренного сустава приводит к большему смягчению боли, чем силовые тренировки. Также операция позволяет полнее восстановить подвижность сустава. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на исследование датских ученых.

Найден лучший способ избавиться от боли при тяжелом остеоартрите
© Газета.Ru

Ученые случайным образом распределили 109 пациентов в возрасте 50 лет и старше с тяжелым остеоартритом тазобедренного сустава на две группы. Одним провели полную замену тазобедренного сустава, вторые занимались силовыми тренировками.

Для сравнения групп ученые использовали анкету из 12 вопросов о боли и подвижности тазобедренного сустава. Чем выше сумма баллов, тем лучше состояние пациента. У людей из группы операции сумма баллов в среднем выросла на 16, а у пациентов из группы тренировок — на 4,5. При этом частота побочных эффектов была почти одинаковой.

До этого было показано, что тренировки могут смягчить боль в колене при остеоартрите. Однако 69% пациентов ограничивают активность, боясь навредить себе.

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