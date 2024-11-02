Получены первые объемные изображения малоизученного органа человека

Получены первые 3D-изображения человеческого тимуса — важной железы иммунной системы. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications Medicine, могут улучшить понимание этого малоизученного органа.

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Тимус (вилочковая железа) отвечает за обучение иммунной системы для реагирования на вирусы, бактерии и другие угрозы. Он начинает вырабатывать иммунные Т-клетки на 12–13 неделе внутриутробного развития плода. Эти клетки затем расселяются по организму человека. Несмотря на важность этого процесса, остается много нерешенных вопросов о структуре и функции тимуса.

Авторы работы получили подробные 3D-изображения тимуса развивающихся плодов и младенцев в возрасте до одного года. Для этого они использовали синхротрон ESRF, расположенный в Гренобле (Франция).

Высокосложные изображения показали, что структуры, называемые тельцами Гассаля, занимают большую часть мозгового вещества тимуса. Они могут играть важную роль в работе тимуса. Разработанный учеными метод получения изображений тимуса поможет отследить его развитие у растущих детей. Это поможет лучше понять многие расстройства иммунитета.