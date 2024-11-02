Эксперты Пенсильванского университета заявили, что активная сексуальная жизнь может замедлить развитие деменции. Исследование с участием более 800 мужчин в возрасте от 56 до 68 лет показало прямую связь между качеством сексуальной жизни и когнитивными функциями.

Добровольцы проходили регулярные обследования на память и оценивали свою сексуальную удовлетворённость. Это позволило учёным установить, что активная и полноценная половая жизнь способствует укреплению памяти и помогает в борьбе с деменцией.

Новое исследование подтвердило аналогичные выводы, сделанные в Оксфордском университете, где изучались сексуальные привычки мужчин и женщин в возрасте около 60 лет.

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