ИИ поможет врачам быстрее выявлять опасные инфекции и спасать жизни

Врачи смогут быстрее диагностировать опасные инфекции благодаря искусственному интеллекту (ИИ), что может спасти жизни пациентов в отделениях интенсивной терапии. Ученые из Королевского колледжа Лондона и медики из Guy’s and St Thomas' NHS Foundation Trust создали технологию, которая помогает выявлять инфекционные возбудители и оценивать устойчивость к антибиотикам за один день.

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Антимикробная резистентность, при которой микроорганизмы становятся устойчивыми к лечению, угрожает здравоохранению по всему миру. Каждый год из-за этого погибает 1,2 миллиона человек, а британская система здравоохранения тратит на борьбу с проблемой не менее 180 миллионов фунтов.

В условиях интенсивной терапии инфекция может быстро перерасти в сепсис — опасное состояние, которое приводит к отказу органов и смерти. Обычные лабораторные тесты занимают до пяти дней, что снижает шансы на спасение пациентов. Новая технология на базе ИИ сокращает время диагностики и позволяет врачам быстрее принимать решения о назначении лечения.

Это особенно важно для правильного применения антибиотиков, что напрямую влияет на выживаемость пациентов и помогает замедлить рост устойчивости бактерий. Технология уже прошла успешные испытания на данных более тысячи пациентов и будет развиваться дальше, чтобы охватить больше больниц и улучшить качество медицинской помощи.