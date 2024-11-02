Перечислены инфекции, которые повышают риск возникновения деменции

Известно, что старческое слабоумие поражает каждого десятого пожилого человека в США. Недавно учёные также обнаружили, что некоторые инфекции могут повышать риск развития деменции.

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В ходе исследования, опубликованного в журнале Nature Aging, специалисты проанализировали данные 982 участников Балтиморского лонгитюдного исследования старения. Эксперты отслеживали объёмы мозга людей и инфекции, которыми они болели. Оказалось, что шесть инфекций были связаны с большей потерей объёма мозга у добровольцев по сравнению с теми, у кого этих инфекций не было.

В список инфекций, повышающих риск возникновения деменции, вошли грипп, вирусы герпеса, инфекции верхних и нижних дыхательных путей, кожные инфекции и различные вирусные инфекции. Также инфекции гриппа и герпеса имели специфическую связь с утратой объёма мозга в височной доле, которая отвечает за память.

Кроме того, исследователи проанализировали данные почти 500 000 человек в британском биобанке и более 270 000 человек в Финляндии. Оказалось, что наличие инфекции в анамнезе связано с более высоким риском развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте. Особенно сильной эта связь была для сосудистой деменции.

У людей с инфекциями в анамнезе также наблюдались изменения в 260 белках, связанных с иммунитетом. При этом 35 из этих белков связаны были с изменениями объёма мозга.

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