Ученые рассказали про золотой стандарт лечения мужчин с раком яичка

Исследование показало, что традиционная открытая операция по удалению лимфатических узлов остается золотым стандартом для лечения рака яичек. Результаты опубликованы в журнале BJU International (BJUI).

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Рак яичек — одна из самых распространенных опухолей у мужчин в возрасте от 15 до 35 лет. Новый анализ 165 пациентов с этим заболеванием показал, что открытая операция для удаления лимфатических узлов за кишечником у пациентов без метастазов за пределами брюшной полости — золотой стандарт лечения. Никто из пациентов в исследовании не проходил химиотерапию перед операцией.

Открытая операция заключается в выполнении разреза на животе для прямого обзора и доступа к хирургической области. Эта процедура сочетает высокую эффективность, низкую кровопотерю, небольшой риск бесплодия и редкие серьезные послеоперационные осложнения.

Ученые отметили, что не оценивали эффективность роботизированной хирургии из-за ее небольшой распространенности.