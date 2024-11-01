ИИ научился точнее предсказывать развитие рака груди, чем стандартные тесты
Команда ученых из стартапа Ataraxis AI совместно с учеными из разных институтов США разработала искусственный интеллект (ИИ), который точнее определяет скорость прогрессирования рака груди, чем стандартные больничные тесты. Результаты работы опубликованы на сервере препринтов arXiv.
Рак груди может развиваться с разной скоростью. Одни опухоли быстро растут, другие — медленно. Это затрудняет подбор оптимального лечения для пациентов. Сейчас для оценки агрессивности опухоли применяются тесты вроде Oncotype DX, основанные на генетике или краткосрочном мониторинге.
Стартап Ataraxis AI, основанный лишь в прошлом году, представил ИИ-модель, способную прогнозировать развитие рака более точно. Для обучения алгоритма стартап сотрудничал с больницами, используя большие базы данных изображений опухолей и статистику пациентов. Чтобы минимизировать ошибки, команда создала несколько разных моделей, чьи прогнозы потом усредняются.
В ходе тестирования на 3,500 пациентах с использованием архивных данных новый ИИ оказался на 30% точнее существующих методов, таких как Oncotype DX. Разработчики планируют усовершенствовать модель и создать другие инструменты, которые помогут врачам точнее оценивать особенности опухолей.