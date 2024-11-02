Как мозг во сне посылает в сердце сигналы для заживления после травм

Сердце сигнализирует мозгу о необходимости увеличить продолжительность сна для восстановления после инфаркта. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature.

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Ученые вызвали инфаркт у подопытных мышей. Затем они объединили данные анализа клеток и тканей с данными об активности мозга животных. Сразу после инфаркта у мышей в три раза выросла продолжительность медленной фазы сна. Она отличается медленными мозговыми волнами и снижением мышечной активности. Это изменение сохранялось одну неделю.

Изучение мозга показало, что в него из крови попали иммунные клетки моноциты. Они выделяли белок, фактор некроза опухоли (TNF). Это приводило к активации нейронов в таламусе, одной из областей мозга, — что вызвало увеличение сна.

Затем ученые выяснили, что спящий мозг использовал нервную систему, чтобы с помощью специальных сигналов «успокоить» сердце и запустить его восстановление.

Когда ученые прерывали сон мышей после инфаркта, их сердца восстанавливались значительно хуже.

Также ученые провели несколько исследований на людях. Они нашли моноциты в мозге пациентов после инфаркта. Кроме того, пациенты с нарушенным сном хуже восстанавливались после сердечного приступа. Это подтверждает данные экспериментов на мышах.

«Работа говорит о том, что больший сон может ускорить заживление после сердечного приступа и предполагает потенциальный способ улучшения работы сердца. Необходимы дополнительные исследования, особенно клинические исследования, для подтверждения результатов», — заключили ученые.

Ранее ученые нашли способ восстановить сердце после инфаркта.