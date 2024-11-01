Создан ультразвуковой датчик для мониторинга мышечной активности

Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали носимое ультразвуковое устройство, позволяющее проводить мониторинг мышечной активности без инвазивных процедур. Устройство, прикрепляющееся к коже и работающее от батареи, обеспечивает высокое разрешение отслеживания функции мышц.

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Под руководством профессора Шенга Сю исследовательская группа представила свои результаты в журнале Nature Electronics. Устройство, использовавшееся для мониторинга движения и толщины диафрагмы, может оказать помощь пациентам с респираторными заболеваниями и тем, кто зависит от механической вентиляции. Ученые также применили устройство на предплечье для отслеживания активности мышц рук и запястья.

Ультразвук предоставляет преимущества перед традиционной электромиографией, которая имеет низкое разрешение и слабые сигналы. Новый подход, основанный на использовании единственного ультразвукового трансдьюсера, позволяет эффективно измерять толщину диафрагмы и отслеживать различные дыхательные паттерны, что может помочь в диагностике заболеваний, таких как астма и Хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Данное устройство, размещенное в гибком силиконовом корпусе, включает трансдьюсер для излучения и приема ультразвуковых волн, беспроводную схему и литий-полимерную батарею, которая может работать до трех часов.