Самарские кардиохирурги применили метод имплантации аортального клапана

Такая патология - один из самых часто встречающихся пороков. Раньше вылечить его можно было только с помощью сложной операции на открытом сердце. Для многих пациентов она связана с серьезными рисками. Теперь самарские врачи могут имплантировать клапан максимально щадящим способом: через прокол бедренной артерии с помощью специального катетера и системы транспортировки. Хирурги областного кардиодиспансера провели уже 10 подобных вмешательств.

Аортальный стеноз или сужение аортального клапана - патология довольно распространенная. Это нарушение функции главного сердечного клапана, через который левый желудочек выбрасывает кровь. Именно благодаря его четкой работе питаются мозг, артерии верхних и нижних конечностей, почки и другие внутренние органы, объясняет заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОККД им В. П. Полякова Темур Кислухин.

Но иногда на нем откладывается кальций, и клапан перестает полноценно функционировать. Тогда желудочек продолжает сокращаться, пытается выбрасывать кровь, но система "сбоит".

Раньше в таком случае предлагали операцию по замене клапана. Она проводилась на открытом сердце, и его приходилось останавливать. У возрастных пациентов с сопутствующими заболеваниями это не всегда возможно, потому что существует огромный риск фатальных осложнений.

Поэтому 20 лет назад был разработан метод транскатетерной имплантации аортального клапана (TAVI). Вмешательство выполняется через прокол сосуда на ноге. Клапан вводят с помощью системы доставки, а затем расширяют специальным баллоном, и он встает на место старого.

В этом году такие высокотехнологичные операции начали проводить в самарском областном кардиологическом диспансере по полису ОМС в рамках ВМП. Кардиохирурги выполнили уже 10 вмешательств.

Из всех видов клапанов самарские хирурги остановились на баллонорасширяемых, которые являются самым распространенным в мире вариантом.

- Он простой, предсказуемый в использовании, дает хороший отдаленный результат, - объясняет заведующий отделением. - Его ставят уже шесть лет, и есть результаты долгосрочных наблюдений. А при необходимости всегда есть возможность в этот же клапан поставить новый.

Процедура проходит в рентген-операционной под контролем рентгеноскопии. Операция занимает около двух часов. Причем сама трансплантация проводится за секунды, а вот подготовка требуется длительная. Система собирается с ювелирной точностью, клапан неоднократно проверяется. Дело в том, что на время установки полностью перекрывается желудочек, то есть фактически останавливается кровообращение, и провести ее нужно максимально быстро и безошибочно.

- Метод прекрасно себя зарекомендовал: нет большого наркоза, травм. После операции остается только маленький шрам около 8-10 мм. Уже через 2-3 часа пациент просыпается и может быть переведен в отделение, - рассказывает Темур Кислухин.

Всего ежегодно в самарском кардиологическом диспансере проводится более пяти тысяч операций. Все они относятся к высокотехнологичной медицинской помощи и реализуются с применением сложных и уникальных методов лечения. Это возможно благодаря современному оборудованию, закупленному по нацпроекту "Здравоохранение" и региональным проектам.

За пять лет для медучреждения приобрели 287 единиц техники. Среди них - рентгеновский ангиографический аппарат, компьютерный томограф, система эндоскопической визуализации, передвижной рентгеновский аппарат, аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ-аппараты.

А в 2023 году подразделение областного кардиодиспантера открыли в Сызрани. Здесь создали Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии, который полностью оснащен для проведения плановых и экстренных высокотехнологичных операций.