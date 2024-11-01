Неизвестный науке вирус открыли благодаря коту

Эксперт по вирусам из Университета Флориды (США) описал ранее не встречавшийся вид вируса. Открытие было сделано благодаря коту.

© Mir24.TV

Домашний питомец по кличке Пеппер принес своему хозяину, ученому Джону Ледницки, дохлого грызуна. Вирусолог решил отправить его в лабораторию для тестирования. Оказалось, что грызун (обыкновенная хлопковая мышь) является носителем джейлонгвируса.

Джейлонгвирусы ранее выявляли в Африке, Азии, Европе и Южной Америке. Они поражают млекопитающих, рептилий, птиц и рыб и могут вызвать серьезное заболевание у людей.

При этом найденный у грызуна вирус генетически заметно отличался от других известных джейлонгвирусов. Он одинаково хорошо рос в клетках грызунов, людей и нечеловеческих приматов. Вирусу присвоили научное название Gainesville rodent jeilong virus 1.

Ученые отметили, что джейлонгвирусы еще недостаточно хорошо изучены. Предыдущие исследования показали, что они представляют собой разновидность парамиксовируса, который связан с респираторными заболеваниями.

Эксперты намерены провести исследование, чтобы установить, насколько широко может передаваться вирус. У кота Пеппера, поймавшего мышь, не возникло никаких симптомов недомогания. Но кошки, как правило, не страдают от вирусов, переносимых грызунами – они приобрели эту особенность в ходе эволюции, сообщает Pathogens.

«Мы должны провести тесты, чтобы выяснить, влияет ли вирус на домашних животных и людей», – отметили ученые.

Ранее ученые выявили более 160 тысяч вирусов. В этом им помог искусственный интеллект.