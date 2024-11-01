Неизвестный науке вирус открыли благодаря коту
Эксперт по вирусам из Университета Флориды (США) описал ранее не встречавшийся вид вируса. Открытие было сделано благодаря коту.
Домашний питомец по кличке Пеппер принес своему хозяину, ученому Джону Ледницки, дохлого грызуна. Вирусолог решил отправить его в лабораторию для тестирования. Оказалось, что грызун (обыкновенная хлопковая мышь) является носителем джейлонгвируса.
Джейлонгвирусы ранее выявляли в Африке, Азии, Европе и Южной Америке. Они поражают млекопитающих, рептилий, птиц и рыб и могут вызвать серьезное заболевание у людей.
При этом найденный у грызуна вирус генетически заметно отличался от других известных джейлонгвирусов. Он одинаково хорошо рос в клетках грызунов, людей и нечеловеческих приматов. Вирусу присвоили научное название Gainesville rodent jeilong virus 1.
Ученые отметили, что джейлонгвирусы еще недостаточно хорошо изучены. Предыдущие исследования показали, что они представляют собой разновидность парамиксовируса, который связан с респираторными заболеваниями.
Эксперты намерены провести исследование, чтобы установить, насколько широко может передаваться вирус. У кота Пеппера, поймавшего мышь, не возникло никаких симптомов недомогания. Но кошки, как правило, не страдают от вирусов, переносимых грызунами – они приобрели эту особенность в ходе эволюции, сообщает Pathogens.
«Мы должны провести тесты, чтобы выяснить, влияет ли вирус на домашних животных и людей», – отметили ученые.
Ранее ученые выявили более 160 тысяч вирусов. В этом им помог искусственный интеллект.