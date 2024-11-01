Российские ученые разработали наночастицы для очистки сточных вод

Ученые из России совместно с коллегами из Китая создали новую методику лазерного синтеза наночастиц из нитрида титана, которые способны эффективно очищать сточные воды от красителей и других загрязняющих веществ, сообщили в Центре научной коммуникации МФТИ.

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По словам старшего научного сотрудника МФТИ Ильи Мартынова, синтезированные наночастицы обладают необходимыми свойствами для очистки сточных вод, что является важным шагом к экологически безопасному будущему. Наночастицы представляют собой пористые структуры, полученные путем облучения кристаллов нитрида титана с помощью мощного инфракрасного лазера в водной или органической среде.

Ученые подобрали оптимальные параметры облучения, что позволяет быстро получать наночастицы, эффективно поглощающие катионные красители благодаря наличию областей с отрицательным зарядом. Проведенные эксперименты показали, что новые наночастицы значительно превосходят существующие материалы, такие как нанотрубки и оксид графена, которые потенциально опаснее для здоровья и окружающей среды.

Одним из главных преимуществ новых наночастиц является их простота в очистке: для удаления загрязнений достаточно нагреть их до 300 градусов Цельсия на полчаса.