ИИ в Москве научился выявлять желчнокаменную болезнь

В столице впервые заработал новый сервис искусственного интеллекта для выявления желчнокаменной болезни на компьютерной томографии. Нейросеть позволяет автоматизировать выявление камней в желчном пузыре, измерение их размеров и ускорить диагностику патологии, что впоследствии поможет увеличить шансы на успешное лечение и восстановление пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Столица продолжает активно внедрять сервисы искусственного интеллекта в систему московского здравоохранения. В столичных поликлиниках впервые к работе приступил алгоритм для выявления желчнокаменной болезни на компьютерной томографии органов брюшной полости, - рассказала вице-мэр. - Это распространенное заболевание и диагностируется в среднем у каждого пятого взрослого пациента. Желчнокаменная болезнь может долго протекать бессимптомно, не оказывая влияния на общее состояние пациента. Поэтому компьютерная томография считается одним из наиболее надежных методов диагностики в ситуациях, когда диагноз остается неясным или требует дополнительной проверки. Технологии компьютерного зрения здесь выступают как незаменимый помощник врача-рентгенолога: они обращают внимание врача на наличие камней в желчном пузыре, автоматически делают нужные измерения, тем самым ускоряя диагностику".

Перед началом работы с реальными исследованиями пациентов, сервис искусственного интеллекта прошел тестирование по выявлению камней в желчном пузыре. Это значит, что при корректной работе алгоритм не распознает в качестве отклонения другие изменения. Применение технологий компьютерного зрения в медицине способствует сокращению времени на диагностику и увеличению ее точности.

"Работая над внедрением сервисов искусственного интеллекта в здравоохранение, мы стараемся автоматизировать процессы, чтобы врач не тратил время на рутинные измерения. Кроме того, применение таких алгоритмов может служить дополнительным средством для проверки мнения врача, позволяя ему в некоторых случаях подтвердить свою оценку. Сегодня мы делимся столичными наработками с регионами нашей страны: в начале 2024 года мы открыли врачам доступ к московской платформе с сервисами искусственного интеллекта "МосМедИИ". На данный момент на платформе доступно 17 сервисов искусственного интеллекта, которые помогают врачам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний", - поделился Юрий Васильев, главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения.

На сегодняшний день более 50 различных сервисов искусственного интеллекта доступны врачам-рентгенологам при описании лучевых исследований. Всего в московском здравоохранении работает уже девять комплексных решений - нейросеть направлена на выявление нескольких заболеваний на одном медицинском изображении. Это соответствует стратегии развития московского здравоохранения до 2030 года.

Умные алгоритмы с 2020 года работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. Нейросети, интегрированные в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, составляют описание и отмечают цветовыми подсказками области возможных патологий на медицинском изображении, производят измерения, которые представляют клиническую ценность для врача-рентгенолога при подготовке диагностического заключения.