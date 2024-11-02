В России создали новый нетоксичный клей на основе полиэтилена

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали новый клей на основе полиэтилена для склеивания древесного шпона при выпуске фанеры. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

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По словам специалистов, обычно фанеру производят с использованием токсичных формальдегидных смол.

Исследователи Пермского Политеха предложили более экологичный способ, модифицировав доступный полиэтилен с помощью перекисей.

«Мы предлагаем использовать в качестве модификатора перекись с температурой разложения выше температуры плавления полимера. Ее наносят на поверхность полиэтиленовой пленки и тем самым создают пленочный клей. Горячее прессование пакета из слоев шпона и такого клея приводит поэтапно к плавлению полимера, прививке к нему природного и, при необходимости, к созданию определенной степени сшивки его макромолекул», – объяснил доцент кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ Игорь Кочуров.

Результаты испытаний показали соответствие адгезионной прочности требованиям стандартов, отметили в университете.

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