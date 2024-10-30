В России изучают методы лечения с помощью клеток из пуповинной крови

Специалисты Северо-Осетинского университета и врачи НИИ имени Н. В. Склифософского объединились, чтобы исследовать клетки пуповиноплацентарной крови человека. Ученые изучают, как введение клеточного сырья в организм может повлиять на процессы регенерации, в том числе у пациентов с контузионными травмами позвоночника.

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Доклинические испытания прошли во Владикавказе - в вузовской лаборатории системного экологического анализа факультета химии, биологии и биотехнологии. Кровь сюда транспортировали в специальных сосудах Дьюара с жидким азотом. В общей сложности эксперимент занял около года. Состоялась серия опытов на животных, по итогам которых сотрудники подготовили токсикологическое досье с оценкой безопасности использования клеток.

«Мы внутривенно вводили клетки грызунам (крысам, мышам, морским свинкам) из расчета 50- и 100-кратной терапевтической дозировки для человека и даже при таких высоких концентрациях не наблюдали токсичного воздействия на организм. А вот животные стали умнее, — рассказывает доктор биологических наук заведующий лабораторией СОГУ имени Хетагурова Сергей Скупневский. — Например, сажаем контрольную группу в метаболические камеры, предназначенные для сбора мочи, накрываем сверху крышкой, а грызуны пытаются высвободиться, толкая крышку мордочками. Передали первичные результаты об отсутствии токсичности сотрудникам "Склифа", и параллельно начались исследования с участием пациентов, находящихся в критическом состоянии».

Пуповинная кровь - это особая жидкость, получаемая после рождения ребенка из пуповины и плаценты. Объем ее не превышает 100-150 миллилитров, но содержащиеся в ней стволовые клетки открывают перед современной медициной возможности лечить патологии, которые ранее считались приговором.

«В пуповинной крови много так называемых наивных клеток, которые не сталкивались с вирусами, поэтому иммунная система их не отторгает, — продолжает Сергей Скупневский. — Допустим, при трансплантации почки или сердца человек принимает иммунодепрессанты, они подавляют иммунный ответ. А эти клетки безликие, но при этом очень активные, обладают исключительной способностью к обновлению поврежденных тканей органов. Такие свойства могут дать эффект при терапии детского церебрального паралича, шизофрении. Я сам был свидетелем разговора врача с матерью восьмилетнего ребенка с аутизмом. Она признавалась, что на фоне лечения тот впервые начал разговаривать и читать. Кроме того, в будущем стволовые клетки позволят значительно повысить действенность методов восстановления после контузионных травм позвоночника, способствуя нейрогенерации».

«Клеточные» процедуры получили огромный спрос в клиниках США, Китая, Израиля, и все же важно создать первичную основу для апробации метода. Результаты своих исследований Сергей Скупневский представит на международной конференции «Нейрогенерация: от фантазии к реальности», которая сейчас проходит в Москве в этих числах октября.

Между тем

Сотрудники лаборатории системного экологического анализа СОГУ также провели иммунизацию лабораторных животных. Цель испытаний - разработка чувствительной тест-системы для выявления особо опасных токсинов в первую очередь в продуктах питания. Выделенные таким образом из крови животных антитела выступают маркерами и помогут снизить риск отравления людей ботулотоксином (даже минимальная его доза, образующаяся при неправильном приготовлении пищи, в частности при консервации солений, приводит к летальному исходу). Исследования проводятся в рамках научного сотрудничества вуза с Центром стратегического планирования управления медико-биологическими рисками здоровья ФМБА Москвы.