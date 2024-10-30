Ученые выяснили, что снижает вероятность выживания при остановки сердца

Нидерландские ученые проанализировали данные о здоровье 3723 пациентов, у которых произошла остановка сердца за пределами больницы. Оказалось, что если первый удар дефибриллятором совершается в течение первых 6 минут после остановки сердца, то орган удавалось запустить в 93% случаев. Однако если дефибрилляция откладывалась и проводилась спустя 16 минут после остановки сердца, показатели выживаемости уменьшались до 75%. Исследование опубликовано в журнале Circulation.

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Хорошо известно, что в случае остановки сердца важно действовать быстро. Если в сердечной мышце мышечные волокна еще способны возбуждаться, то человека может спасти дефибриллятор. Он пропускает электрический ток через проводящую систему сердца и возвращает его в электроды. Разряд позволяет «выключить» все хаотичные движения мышечных волокон и восстановить нормальное проведение электрического импульса.

Нидерландские ученые решили выяснить, насколько быстро нужно применить дефибриллятор при остановке сердца. Для этого они проанализировали данные о здоровье 3723 пациентов, у которых произошла остановка сердца за пределами больницы. Исследователи смогли точно определить время от вызова скорой помощи до первого запуска электрического импульса.

Оказалось, что каждая минута промедления оказывает влияние на успех дефибрилляции. Исследователи установили, что если первый удар током был совершен в течение первых 6 минут после остановки сердца, то его удавалось запустить в 93% случаев. Однако если дефибрилляция откладывалась и проводилась, например, спустя 16 минут после остановки сердца, показатели выживаемости уменьшались до 75%.

Авторы подчеркивают необходимость финансирования скорой медицинской помощи. Сокращая время от вызова скорой помощи до первого импульса дефибриллятора, врачи могут повысить выживаемость после остановки сердца.