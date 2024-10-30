«Калькулятор смерти»: взгляд ИИ на продолжительность жизни человека

Учёный и преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Дмитрий Штаненко в эксклюзивном интервью для редакции RuNews24.ru оценил разработку и высказал несколько суждений о ней.

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«Учитывая, что программа анализирует только кардиограммы, то, значит, учитываются только болезни сердца. Тут возникает вопрос, а какие еще вводные нужны для определения риска смерти? Учитывается ли образ жизни человека, его предыдущие диагнозы, возраст и прочие данные при предсказывании смерти? Нужно углубляться подробнее в работу подобных ПО. Конечно, если помимо кардиограмм анализируется еще десяток показателей, то это очень круто и действительно поможет врачам. Если же программисты просто научили ИИ определять, что если показатели кардиограммы такие-то, человек будет жить, а если другие – умрет, то технология сомнительная и навряд ли сильно полезная. Интересно будет наблюдать, как проект поведет себя, анализируя данные живых людей», – высказался учёный.

Разработчики утверждают, что их программа выявляет генетические изменения, приводящие к заболеваниям сердца. Они заявляют, что их «калькулятор» с высокой точностью определяет риск смерти от сердечной недостаточности, желудочковой аритмии и атеросклероза.

Искусственный интеллект был «обучен» на данных ЭКГ почти 190 тысяч пациентов, за которыми наблюдали в течение 3–5 лет. За это время от различных причин скончались почти 35 тысяч больных. Систему уже протестировали на добровольцах в США, Бразилии и Великобритании, и в ближайшее время её планируют опробовать в госпиталях Лондона. Кардиологи надеются, что в будущем её смогут повсеместно внедрить в систему здравоохранения.