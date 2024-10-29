Ученые выяснили, вредят ли здоровью синтетические пищевые красители

Учёные выяснили, вредят ли здоровью синтетические пищевые красители
Список продуктов, содержащих синтетические пищевые красители, длинный. При этом невозможно определить точный риск, которому подвергается ребёнок при употреблении этой пищи.
Синтетические красители придают цвет еде. У каждого из таких красителей уникальная молекулярная структура, которая поглощает определённые частоты света. В остальном эти красители бесполезны. Их задача — привлекать покупателей. Особенно детей.
Используются синтетические красители в смеси для выпечки, конфетах, зерновых хлопьях, прохладительных напитков и т. п.
За последние 50 лет или около того всё больше научных работ указывают на связь между некоторыми синтетическими пищевыми красителями и нейроповеденческими проблемами у детей. Эти проблемы могут проявляться в виде нестабильного настроения, гиперактивности, отсутствия концентрации.
Исследования на животных также продемонстрировали более чёткую связь между отдельными синтетическими пищевыми красителями и нейроповеденческими эффектами. Некоторые животные, которые подвергались воздействию этих красителей, становились гиперактивными или проявляли симптомы потери памяти.
Но проблема заключается в том, что сложно определить количество того или иного красителя на продуктах питания. Например, в отдельных посыпках, чипсах, печенье в рационе детей.
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