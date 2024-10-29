Ученые выяснили, вредят ли здоровью синтетические пищевые красители

Список продуктов, содержащих синтетические пищевые красители, длинный. При этом невозможно определить точный риск, которому подвергается ребёнок при употреблении этой пищи.

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Синтетические красители придают цвет еде. У каждого из таких красителей уникальная молекулярная структура, которая поглощает определённые частоты света. В остальном эти красители бесполезны. Их задача — привлекать покупателей. Особенно детей.

Используются синтетические красители в смеси для выпечки, конфетах, зерновых хлопьях, прохладительных напитков и т. п.

За последние 50 лет или около того всё больше научных работ указывают на связь между некоторыми синтетическими пищевыми красителями и нейроповеденческими проблемами у детей. Эти проблемы могут проявляться в виде нестабильного настроения, гиперактивности, отсутствия концентрации.

Исследования на животных также продемонстрировали более чёткую связь между отдельными синтетическими пищевыми красителями и нейроповеденческими эффектами. Некоторые животные, которые подвергались воздействию этих красителей, становились гиперактивными или проявляли симптомы потери памяти.

Но проблема заключается в том, что сложно определить количество того или иного красителя на продуктах питания. Например, в отдельных посыпках, чипсах, печенье в рационе детей.

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