Ученые создали новый материал для печати биоразлагаемых имплантов

Американские ученые из Дьюкского университета в Северной Каролине создали новый полимер для 3D-принтеров, который может без последствий распадаться в теле человека. Исследование опубликовано в научном журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

Синтезированная командой смола не содержит химических растворителей, не дает усадки и не деформируется по сравнению с аналогами.

Авторы открытия намерены адаптировать полимер для трехмерной печати биоразлагаемых медицинских имплантов. Некоторые материалы, используемые сегодня для изготовления вживляемых в организм изделий не распадаются сами и требуют многократных операций для установки и удаления.

Устройства, изготовленные из нового материала, могут быть имплантированы и спроектированы так, чтобы со временем они естественным образом разрушались, что исключает необходимость дополнительных операций по удалению устройства.

Его также можно потенциально использовать в качестве костного клея для временного скрепления переломов или в мягких робототехнических приложениях, где требуется мягкий, разлагаемый состав, отметили исследователи.