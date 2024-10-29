Онколог ответил, правда ли вспышки звезд вызывают рак у жителей Земли

Теория о том, что вспышки звезд могут провоцировать рак у жителей Земли, не имеет никаких доказательств, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. Специалист отметил, что такие вспышки могут представлять опасность только для космонавтов.

Земля существует миллиарды лет, и за это время взрывалось, уничтожалось множество звезд. Но никто не доказал, что из-за вспышки в космосе на нашей планете все погибло. Для космонавтов такие вспышки действительно опасны, это понятно, так как они лишены защитных свойств атмосферы, а она оберегает нас от многих вещей, — пояснил онколог.

По словам врача, то, что доходит до Земли из космоса, не вызывает никаких болезней, иначе это приводило бы к целым эпидемиям. Специалист уточнил, что рост случаев онкологических патологий увеличивается вместе с численностью населения и продолжительностью жизни. Черемушкин отметил, что рак — это зачастую возрастная проблема.

Радиационное воздействие тоже влияет, но которое происходило ниже атмосферы. Например, как это было после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Пока только доказано, что вспышки на Солнце, вспышки звезд влияют на компьютерную технику и космические аппараты. Для жителей планеты угрозы никакой нет, — заключил Черемушкин.

Доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин ранее заявил, что вспышки сверхновых звезд могут спровоцировать у жителей Земли онкологию. По его словам, любое радиационное облучение стимулирует раковые заболевания.