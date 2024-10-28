В Японии создали куртку, которая сможет согреть в самый сильный мороз

В Японии создали куртку из прозрачной ткани, способную согреть в самый лютый мороз. В куртке нет ни термоэлементов, ни наполнителя – весь секрет в уникальном материале, который нагревается от солнечных лучей и моментально преобразует свет в тепло. По словам авторов изобретения, температура внутри одежды поддерживается на уровне около 20 °C. Как сообщает "Комсомольская правда", эта ткань работает и в обратном направлении – для блокирования высоких температур.

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