Ученые синтезировали нанокомпозиты для лечения атеросклероза

Томские ученые вместе с коллегами синтезировали модифицированные нанокомпозиты для лечения атеросклероза.

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Атеросклероз сегодня является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний и высокой смертности. Но установка коронарного стента не устраняет ни саму атеросклеротическую бляшку, ни причину ее появления и роста.

Международный исследовательский коллектив, в состав которого вошли томские политехники, разрабатывает коронарный стент нового поколения. Его покрытие содержит наночастицы, разрушающие атеросклеротические бляшки.

«‎Нанокомпозиты, которые мы взяли за основу, состоят из железа, покрытого слоем углерода. Их синтезируют наши коллеги из Екатеринбурга, — рассказывает профессор научно-образовательного центра Томского политеха Виктор Филимонов. — Задача химиков Томского политеха состояла в том, чтобы углеродный слой покрыть еще одним слоем, состоящим из набора органических молекул, которые будут взаимодействовать с атеросклеротической бляшкой»‎.

Ученые получали разные оболочки и смогли выделить из них ту, которая наиболее эффективно разрушает холестерин.

Сотрудники НИИ кардиологии Томского НИМЦ испытали полученный материал на жировой ткани лабораторных крыс.

Исследования показали, что синтезированные нанокомпозиты способны изменять структуру жировой ткани, а следовательно, и атеросклеротических бляшек.