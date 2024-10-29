Ученые выяснили, как депрессия сказывается на мозге

Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) в составе международной команды нашли биологический маркер для диагностики депрессивных расстройств, что позволит улучшить объективность в оценке состояния пациентов. Результаты их работы были опубликованы в журнале Chaos, Solitons & Fractals.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, более 300 миллионов человек страдают от депрессии, и к 2030 году это заболевание может стать самым распространенным психическим расстройством на планете. В настоящее время диагностика депрессии основана на беседах с пациентом и тестах, что делает ее субъективной.

В ходе исследования ученые сравнили данные функциональной МРТ здоровых людей и пациентов с клинической депрессией. Оказалось, что при депрессии разбиение функциональных сетей мозга на крупные кластеры становится менее выраженным. Для обработки информации мозгу требуется активировать больше нейронных связей, что указывает на нарушения в его работе.

Также выявлено, что у пациентов с депрессией активнее работают подсети, отвечающие за саморефлексию.