Ученые назвали неожиданное явление, которое может спровоцировать рак

Вспышки сверхновых звезд могут спровоцировать у человека рак, патологию или мутацию. Об этом сообщил старший научный сотрудник лаборатории масс-спектрометрии Физико-технического института им А.Ф. Иоффе Анатолий Павлов.

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По словам исследователей, частицы высокой энергии, выброшенные при вспышках сверхновых и проникшие сквозь атмосферу Земли, могут поспособствовать образованию радиоизотопа углерода С-14, который легко накапливается в человеческом организме.

«К примеру, если радионуклид встраивается в молекулы ДНК, то при своем распаде он может нарушать структуру генетических молекул. Это может спровоцировать неправильное развитие клеток. Такие ошибки могут стать причиной онкологии, наследственных патологий или мутаций», — рассказал Анатолий Павлов в беседе с «Известиями». Несмотря на долгий период полураспада С-14 (более пяти с половиной тысяч лет), резкое его увеличение в организме человека, может привести к негативным последствиям, отметил исследователь.

На данный момент одна из ближайших к Земле сверхновых принадлежит к типу SN 2023ixf и расположена в галактике Мессье 101. Расстояние от этой звезды до Земли — 21 миллион световых лет. По космическим меркам это считается близким расстоянием.