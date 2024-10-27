В США придумали протез сетчатки глаза для возвращения зрения

Американская компания Science Corporation, один из прямых конкурентов Neuralink Илона Маска, представила итоговый вариант ретинального импланта Prima, разработанного ещё в 2022 году. В тестировании устройства приняли участие 38 человек с географической атрофией — поражением сетчатки глаза, ведущим к потере зрения.

У всех пациентов восстановилось зрение — каждый из них практически не мог видеть, но в итоге они смогли снова распознавать лица и читать.

Чип, имплантируемый в глазное яблоко, использует как центральное протезное, так и периферическое естественное зрение. По словам одного из координаторов исследования профессора Франка Хольца, ранее не было никаких реальных вариантов лечения, «которые могли бы улучшить зрение у пациентов с такими проблемами».