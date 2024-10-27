В Японии успешно протестировали «пластырь», восстанавливающий зрение

Данный метод продемонстрировал свою эффективность на приматах с поврежденной сетчаткой, что стало значительным шагом вперёд в медицинской сфере. Сетчатка — ключевая часть глаза, отвечающая за восприятие световых сигналов; её повреждение может привести к слепоте. Результаты проведенных исследований были опубликованы в авторитетном медицинском издании.

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В 2019 году директор центра Митико Мандаи, выполнила операцию на макаке, страдавшей разрывом сетчатки. После хирургического вмешательства зрение животного существенно улучшилось, хотя наблюдалось и некоторое отторжение «пластыря». Однако, спустя полгода, специалисты заметили образование новых фоторецепторов в сетчатке примата.

В 2023 году научная группа провела клинические испытания, применив «пластыри» для лечения пациентов с пигментным ретинитом. Исследование показало, что трансплантаты успешно интегрировались, а процесс ухудшения зрения у пациентов замедлился.

Ранее мы рассказывали о том, что в Институте медицинской приматологии в Сочи впервые вживили импланты, изготовленные на 3D-принтере.

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