Какой вред несет пластик для беременных, выяснили ученые
Гарвардские ученые опубликовали данные на основе исследования, которое доказало, что пластик является опасным для репродуктивной функции человека, сообщает ИА NEWSDATA.RU.
Американские ученые рассказали, что опасность несет популярный в использовании элемент пластика — бензилбутилфталат (BBP). Это химическое вещество вызывает разрывы ДНК-цепей, в результате чего появляются яйцеклетки с аномальным числом хромосом. Элемент вызывает окислительный стресс, в частности, разрывая клетках, таким образом клетка может развиваться не только с нарушением численности хромосом, но и погибнуть.
Ученые пришли к выводу, что ВВР меняет гормональный фон и негативно сказывается на репродуктивной функции.
Такой химикат добывают практически во все изделия, чтобы они были гибкие, но при этом прочные. В частности, его используют для изготовления упаковок продуктов, гигиенических средств, а также игрушек для детей.