Какой вред несет пластик для беременных, выяснили ученые

Гарвардские ученые опубликовали данные на основе исследования, которое доказало, что пластик является опасным для репродуктивной функции человека, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Американские ученые рассказали, что опасность несет популярный в использовании элемент пластика — бензилбутилфталат (BBP). Это химическое вещество вызывает разрывы ДНК-цепей, в результате чего появляются яйцеклетки с аномальным числом хромосом. Элемент вызывает окислительный стресс, в частности, разрывая клетках, таким образом клетка может развиваться не только с нарушением численности хромосом, но и погибнуть.

Ученые пришли к выводу, что ВВР меняет гормональный фон и негативно сказывается на репродуктивной функции.

Такой химикат добывают практически во все изделия, чтобы они были гибкие, но при этом прочные. В частности, его используют для изготовления упаковок продуктов, гигиенических средств, а также игрушек для детей.