Врач назвал прорывом для реанимации результаты «оживления» мозга свиньи

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT назвал прорывом для реанимации результаты исследования, проведённого китайскими учёными, которые смогли возобновить активность мозга свиньи спустя час после смерти.

«Для реанимации это определённый прорыв, особенно реанимация при несчастных случаях — если технологию развить, то период от клинической смерти до биологической смерти удлинится с 5—7 минут до 60 минут, то есть в десять раз. Это может отразиться на продолжительности жизни в целом, так как меньше людей будут погибать от несчастных случаев», — считает врач.

Он также объяснил, что «продлить жизнь отдельно взятому старому человеку так не удастся».

«В старости смерть наступает от совокупности причин (полиорганная патология), а не только из-за смерти мозга», — уточнил Болибок.

Китайские учёные ранее провели исследование, в ходе которого смогли возобновить активность мозга свиньи почти через час после того, как он был лишён крови. Электрическая активность мозга поддерживалась в течение шести часов с помощью системы жизнеобеспечения, в которую, помимо искусственного сердца и лёгких, была интегрирована свиная печень.