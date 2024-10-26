Apple тестирует приложение для определения уровня сахара в крови

Apple тестирует приложение для неинвазивного измерения уровня сахара в крови, которое поможет «противостоять эпидемии диабета». Об этом сообщает Bloomberg.

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Приложение уже протестировали сотрудники компании с преддиабетическим состоянием, параллельно контролируя уровень сахара с помощью различных доступных устройств и записывая изменения, связанные с питанием.

Цель приложения Apple — показать пользователям, как различные продукты питания могут влиять на уровень сахара в крови. Например, прием пищи с высоким содержанием углеводов может вызвать резкий скачок уровня сахара, тогда как сочетание тех же углеводов с белком сглаживает этот эффект.

Тем не менее работа над приложением временно приостановлена, чтобы сосредоточиться на других функциях для здоровья. Однако результаты могут быть использованы в будущих разработках Apple.

Apple потратила около 15 лет на разработку неинвазивного метода мониторинга уровня глюкозы в крови. Однако Федеральное управление США по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств (FDA) предупредило потребителей об использовании умных часов или колец для измерения уровня глюкозы неинвазивными методами, так как их точность может привести к ошибкам в лечении диабета. Ведомство подчеркивает, что такие замеры отличаются от показателей устройств непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), передающих данные через приложения для умных часов.