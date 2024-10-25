Технология Neuralink и имплантат Prima: врач объяснил разницу

Полное возвращение зрения… Сочетание, которое просто невозможно обойти вниманием. И в сообщении о нем так и сказано:

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"Исследователи из компании Science Corp. достигли исторического прорыва. Они обогнали даже компанию Илона Маска - впервые полностью вернув зрение пациентам с помощью импланта Prima. Имплант был вживлен 38 людям, утратившим центральное зрение. Все они смогли заново начать читать и четко различать лица. Сейчас ученые работают над выводом импланта на рынок".

По просьбе "РГ" сообщение комментируют директор Российского глаукомного общества, заведующий отделением лазерной микрохирургии ГКБ №15 Дмитрий Кац, доктор медицинских наук профессор офтальмолог Михаил Коновалов.

- Устройство используется для замены своих фоторецепторов фотоэлектрическими рецепторами, - сказал Дмитрий Васильевич. - Это не единственная компания, занимающаяся разработкой использования фотоэлектрических рецепторов в зрительном нерве. Данный метод в мире разрабатывается еще пятью компаниями. Устройство представляет себой миниатюрный беспроводной имплант в паре с карманным компьютером и очками. Применяют его в первую очередь у пациентов с сухой формой возрастной макулярной дистрофии, а также у пациентов с пигментным ретинитом. Основной положительный эффект достигнут у пациентов именно с сухой формой возрастной макулярной дистрофии.

Что конкретнее можно сказать о применении данного импланта?

Дмитрий Кац: Разработки таких имплантов начались в 2022-м году. И вот сейчас они вышли на клинические испытания, которые дали положительный эффект.

Однако, учитывая, что пока опубликованы результаты предварительных клинических испытаний, резюме по использованию импланта еще нет. Будем ждать дальнейших результатов. И если это действительно дает такой положительный эффект, который описывается в сообщении, будем рады: появится возможность помогать большому количеству пациентов с подобными заболеваниями.

Дмитрий Васильевич, пару слов о самом заболевании?

Дмитрий Кац: Основная проблема у пациентов с сухой формой возрастной макулярной дистрофии - это то, что они не могут читать, не различают лица. Уровень качества жизни резко снижается.

Много ли больных, нуждаются в подобном устройстве?

Дмитрий Кац: Учитывая экологическую обстановку и увеличение продолжительности жизни, сухая форма возрастной макулярной дистрофии встречается все у большего и большего количества пожилых людей. В первую очередь это важно для пациентов с сухой формой дистрофии.

А сейчас это все консервативно лечится?

Дмитрий Кац: Консервативному лечению заболевание не поддается. Но возможно поддержание сетчатки с замедлением дистрофических изменений путем применения лютеинсодержащих препаратов. Эти препараты помогают пациенту продержаться с более медленным снижением зрительных функций. Естественно, любой прорыв в решении данной проблемы чрезвычайно важен.

Михаил Егорович! Вы ученик и последователь всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова. И…

Михаил Коновалов: И всегда слежу за развитием технологий в области восстановления зрения. Сегодня об очередной новинке. Имплантат Prima от компании Science - значительный шаг вперед в лечении дегенеративных заболеваний сетчатки, таких как пигментный ретинит и сухая возрастная макулярная дегенерация.

Система Prima использует беспроводную субретинальную технологию (технологию, предполагающую имплантацию чипа под сетчатку глаза пациента), включающую миниатюрную фотоэлектрическую решетку и специальные очки с встроенным проектором. Это позволяет стимулировать сетчатку и восстанавливать утраченное зрение. Такая сотовая структура из независимо управляемых пикселей, преобразующих свет в электрические сигналы, является инновационной и перспективной.

Важно, что клинические испытания показали улучшение зрения у пациентов, страдающих от возрастной макулярной дегенерации, вплоть до способности к чтению у тех, кто ранее утратил зрение в силу дегенеративных заболеваний сетчатки. Это свидетельствует о значительном прогрессе в области восстановления зрения и открывает новые возможности для пациентов с серьёзными заболеваниями глаз.

В чем же различия с ранее анонсированной новинкой в сфере электронного зрения от Илона Маска Neuralink?

Михаил Коновалов: Принципиальная разница в том, что Маск предлагает "подключиться" непосредственно к коре головного мозга. А это само по себе предполагает хирургическое вмешательство на головном мозге со всеми вытекающими. А технология Prima предполагает более физиологический подход, когда передача сигнала от глаза к мозгу происходит посредством зрительного нерва так, как это предусмотрено природой. В этом случае зрительный нерв должен быть полностью функционален. Эти технологии не противопоставляют себя, а дополняют друг друга.

Однако, как и в случае с любой новой технологией, важно учитывать потенциальные риски и ограничения. Например, долгосрочные последствия длительного использования имплантата, возможные побочные эффекты и необходимость регулярного обслуживания сопутствующего оборудования требуют тщательного изучения. Кроме того, важно помнить, что имплантация любого устройства в организм человека - это сложная и рискованная процедура, которая требует высокой квалификации специалистов и строгого контроля.

В целом же, имплантат Prima - значительный шаг вперед в области восстановления зрения. Но… требуется дальнейшее изучение и клинические испытания для полного понимания его эффективности и безопасности.