Выявлены различия в психических расстройствах у мужчин и женщин

Новое исследование Института экологической медицины (IMM) при Каролинском институте (Швеция) показало значительные половые различия в заболеваемости психическими расстройствами на протяжении жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Europe.

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По данным исследования, мужчины имеют более высокий риск неврологических расстройств, в то время как женщины чаще страдают от депрессии и тревожных расстройств. Однако ранее проведенные исследования в основном опирались на данные о распространенности расстройств, не учитывая новые случаи, что ограничивало возможность определения оптимальных сроков для скрининга и интервенций.

Используя данные шведских регистров, исследователи создали «атлас» половых различий в заболеваемости клинически диагностированными психическими расстройствами. Результаты показывают, что половые различия в психических расстройствах присутствуют на протяжении всей жизни, подчеркивая необходимость разработки гендерно ориентированных стратегий профилактики.

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