Исследование: даже кратковременные тренировки могут снизить риск диабета

Исследование, проведенное Центром эндокринных и метаболических заболеваний в Италии, показало, что даже одна 30-минутная аэробная тренировка может значительно снизить уровень глюкозы в крови и улучшить чувствительность к инсулину у молодых здоровых людей.

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Участники эксперимента продемонстрировали улучшение метаболизма глюкозы после физической активности, что может оказать положительное влияние на профилактику диабета второго типа. В рамках исследования, опубликованного в журнале Journal of Endocrinological Investigation, 32 участника в возрасте от 20 до 35 лет прошли тест на переносимость глюкозы, после чего занимались легким бегом. Результаты показали, что уровень глюкозы натощак снизился с 82.8 до 78.5 мг/дл, а уровень глюкозы через час после нагрузки — с 122.8 до 111.8 мг/дл.

Уровень инсулина также уменьшился с 57.4 до 43.5 мкМЕ/мл. Увеличение индексов чувствительности к инсулину подтверждает, что даже кратковременные физические нагрузки могут значительно снизить риск диабета, улучшая контроль за уровнем глюкозы в крови всего через сутки после тренировки.

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