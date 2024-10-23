В России онкопрепарат на основе вируса прошел первые испытания

Первая фаза клинических исследований первого российского противоопухолевого препарата, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса VV-GMCSF-Lact, успешно завершена. Испытания не только подтвердили его безопасноcть, но и показали эффективность в подавлении роста опухоли молочной железы, сообщили ТАСС в пресс-службе Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.

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«Участие в исследовании принимали пациентки, находящиеся в терминальной стадии заболевания. У них было явное прогрессирование рака молочной железы. После введения препарата у примерно 55% пациенток врачи наблюдали уменьшение размеров опухоли и стабилизацию процесса. Полученные данные дают возможность утверждать, что препарат эффективен, а значит, можно переходить ко второй фазе испытаний»‎, — приводит пресс-служба слова Владимира Рихтера, одного из авторов разработки, заведующего лабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН.

Препарат разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром "Вектор" Роспотребнадзора в партнерстве с ООО "Онкостар" (резидент "Сколково"). Целью первой фазы клинических исследований являлась оценка безопасности, переносимости и фармакокинетических параметров препарата. Сначала врачи вводили его разным пациентам однократно, а потом рассматривали, как реагирует организм на многократное введение. На втором этапе фазы пациенты получали максимально допустимую дозу препарата четырехкратно с интервалом в одну неделю. Испытания подтвердили, что препарат не токсичен и безопасен для пациенток, а также вызывает положительный терапевтический эффект.

Противоопухолевый лекарственный препарат сконструирован на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за его вирулентность, и вставили вместо них гены, усиливающие онколитическую активность вируса. Впервые в мире в противоопухолевый препарат введен ген, кодирующий белок-убийцу раковых клеток. Клинические исследования препарата, являющегося первым в своем классе, начались в России в 2022 году.

Для борьбы с онкологическими заболеваниями недавно начали использовать так называемые онколитические вирусы, модифицированные таким образом, что они лишены генов, вызывающих развитие самых неприятных симптомов вирусной инфекции, а вместо них вставлены гены, стимулирующие противоопухолевый иммунитет. Измененный вирус проникает преимущественно в раковые клетки и их разрушает. Далее вирус стимулирует собственный иммунитет человека, и организм начинает сам бороться с раковыми клетками.