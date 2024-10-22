Ученые выяснили, как коронавирус «побеждает» иммунитет

Ученые из Университета Кобе в Японии установили, что заразность SARS-CoV-2 обусловлена наличием фермента, который подавляет естественную клеточную защиту организма. Результаты исследования опубликованы в Journal of Virology (JV).

Исследователи отметили, что SARS-CoV-2 опаснее своих предшественников — вирусов SARS и MERS. По словам ученых, фермент нового коронавируса способен удалять молекулярную метку ISG15, которую использует иммунная система для защиты от вируса.

Ученые объяснили, что такая метка препятствует сборке белка нуклеокапсида вируса — генома, заключенного в белковую оболочку. Нуклеокапсид необходим для размножения вируса и проникновения в чувствительную клетку хозяина. Особый фермент SARS-CoV-2 эффективно устраняет метку ISG15, позволяя вирусу продолжать свою активность.

По словам вирусолога Шоджи Икуо, руководившего исследованием, фермент нового коронавируса объясняет его высокую заразность. Это открытие может поспособствовать разработке новых лекарств, которые будут блокировать фермент или воздействовать на белок нуклеокапсида, что сделает лечение более эффективным.