Создан умный сенсорный пластырь для мониторинга здоровья

Группа ученых, возглавляемая профессором Кунихарой Такеи из Хоккайдского университета и доцентом Коэхи Накадзимой из Токийского университета, создала многофункциональный гибкий сенсорный пластырь, использующий технологии граничных вычислений для анализа данных, собранных с помощью носимых датчиков.

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Пластырь может обнаруживать аритмии, кашель и падения, используя смартфон как устройство для обработки данных. Устройство обеспечивает мониторинг сердечной активности, дыхания, температуры кожи и влажности, вызванной потоотделением. Это позволяет проводить анализ физиологических изменений в реальном времени.

Команда провела тестирование на трех добровольцах, которые носили пластырь на груди в условиях повышенной температуры. Результаты показали, что датчик успешно отслеживает жизненные показатели, что может помочь в выявлении симптомов раннего теплового стресса.

Кроме того, разработанная программа машинного обучения позволяет с высокой точностью определять различные симптомы.