Ученые поставили под сомнение гипотезу, что хайкинг помогает сбросить вес

Учёные из Италии поставили под сомнение гипотезу, что хайкинг помогает сбросить лишний вес. Об этом пишет The Royal Society Publishing.

Эксперты обнаружили, что короткие промежутки ходьбы намного полезнее, чем покорение того же расстояния без перерыва. Результаты основаны на довольно небольшой выборке — по пять мужчин и женщин в возрасте 27 лет. Учёные попросили каждого участника ходить по лестнице в течение 10, 30, 60, 90 и 240 секунд. В другом эксперименте респонденты сделали то же самое, но уже на беговой дорожке. Эксперты измерили, сколько кислорода в среднем требовалось участникам, когда они были в состоянии ходьбы и после неё.

Результаты показали, что среднее время поглощения кислорода для относительно коротких периодов движения намного больше, чем длительных. Показатель часто используется для измерения того, сколько энергии используется во время физических упражнений. Исследование предполагает, что продолжительность прогулки может иметь огромное значение в вопросе количества сжигаемых калорий.

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