Объяснено, как наш мозг может предсказывать будущие события

Ученые UCLA Health начали разгадывать одну из фундаментальных тайн нейронауки — то, как человеческий мозг кодирует и осмысливает течение времени. В исследовании, опубликованном в журнале Nature, они записали активность отдельных нейронов у людей и обнаружили, что определённые клетки мозга активируются в зависимости от того, как мы переживаем тот или иной опыт.

© Чемпионат.com

По словам авторов, наш мозг способен сохранять уникальные паттерны активации нейронов даже после того, как событие уже произошло. Это позволяет мозгу быстро восстановить их в состоянии покоя и использовать для предсказания будущих событий на основе прошлых переживаний.

В исследовании приняли участие 17 человек с эпилепсией, которым ранее были имплантированы электроды в мозг. Учёные регистрировали активность нейронов во время выполнения задания. Участники смотрели на множество изображений, а задача заключалась в том, чтобы определить, изображён на картинке человек или предмет. Результаты показали, что нейроны в специальных областях мозга начали работать в соответствии с порядком отображаемых изображений.

Это исследование впервые показывает нам, как мозг использует аналогичные механизмы для представления, казалось бы, совершенно разных типов информации: пространства и времени.