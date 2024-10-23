Объяснено, как наш мозг может предсказывать будущие события

Учёные объяснили, как наш мозг может предсказывать будущие события
Ученые UCLA Health начали разгадывать одну из фундаментальных тайн нейронауки — то, как человеческий мозг кодирует и осмысливает течение времени. В исследовании, опубликованном в журнале Nature, они записали активность отдельных нейронов у людей и обнаружили, что определённые клетки мозга активируются в зависимости от того, как мы переживаем тот или иной опыт.
По словам авторов, наш мозг способен сохранять уникальные паттерны активации нейронов даже после того, как событие уже произошло. Это позволяет мозгу быстро восстановить их в состоянии покоя и использовать для предсказания будущих событий на основе прошлых переживаний.
В исследовании приняли участие 17 человек с эпилепсией, которым ранее были имплантированы электроды в мозг. Учёные регистрировали активность нейронов во время выполнения задания. Участники смотрели на множество изображений, а задача заключалась в том, чтобы определить, изображён на картинке человек или предмет. Результаты показали, что нейроны в специальных областях мозга начали работать в соответствии с порядком отображаемых изображений.
Это исследование впервые показывает нам, как мозг использует аналогичные механизмы для представления, казалось бы, совершенно разных типов информации: пространства и времени.