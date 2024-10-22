Обнаружена связь между раком и внутриматочными средствами для предотвращения беременности

Согласно новому исследованию, существует связь между гормональными внутриматочными средствами (ВМС) и раком груди у женщин. Но точно ли стоит беспокоиться?

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ВМС — это широко используемые средства контрацепции. Их помещают внутрь матки для предотвращения беременности. Новые «гормональные» ВМС медленно высвобождают синтетический прогестерон. Он имитирует естественный гормон прогестерон организма.

В ходе нового исследования, которое провели датские учёные, использовались данные национальных реестров здравоохранения. Специалисты хотели выяснить, связаны ли рак молочной железы и использование гормональной ВМС. Для этого они анализировали информацию о почти 80 000 людях, которые пользовались этим методом контрацепции в течение 20 лет. Затем их сравнили с женщинами, которые не пользовались ВМС. После корректировки результатов с учётом образования, возраста, количества детей и некоторых других факторов оказалось, что среди людей, использовавших гормональную ВМС, был выше риск возникновения рака груди.

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Относительный риск, по итогам исследования, составил около 30% для женщин, использующих ВМС до пяти лет, 40% после 5−10 лет и 80% после 10−15 лет использования.

При этом на каждые 10 000 женщин мы можем увидеть дополнительные 14 случаев рака груди после пяти лет использования ВМС, 29 случаев после 5−10 лет использования и 71 случай после 10−15 лет использования. Но если сравнивать со всеми людьми, которые пользуются этой формой контрацепции, то «абсолютный» риск развития рака будет ниже 1%.

Есть и другие работы на эту тему. Например, гораздо более масштабное исследование, проведённое в Швеции и основанное на данных более чем полумиллиона женщин, которые пользовались гормональными ВМС. Согласно этому исследованию, риск возникновения рака груди в этом случае повышается на 13%. То есть в абсолютном значении это дополнительные 1,46 случая рака груди на каждые 10 000 женщин в год.