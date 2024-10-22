Российские ученые сделали хирургические операции безопаснее

Учёные нашли способ сделать операций на сердце безопаснее

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Учёные Нижегородского университета имени Лобачевского в сотрудничестве с врачами кардиохирургической больницы имени академика Б. А. Королёва разработали новую технологию для уменьшения рисков при операциях на сердце. Они предложили использовать смесь оксида азота и молекулярного водорода, которые подаются через аппарат искусственного кровообращения. Эта методика уже была применена в реальных операциях и показала, что помогает снижать осложнения за счёт уменьшения окислительного стресса и улучшения доставки кислорода в органы.

По словам авторов разработки, новое решение позволяет сохранять эритроциты, поддерживать кровоток и лучше снабжать организм кислородом. Специалисты отметили, что улучшения состояния пациентов наблюдались не только в ходе операций, но и в раннем восстановительном периоде. Снижение окислительного стресса помогло уменьшить воспалительные реакции и снизить риски сердечной недостаточности.

Анна Дерюгина, заведующая кафедрой физиологии и анатомии ННГУ, отметила, что молекулярный водород, как мощный антиоксидант, нейтрализует свободные радикалы, предотвращая разрушение клеток крови. В свою очередь, оксид азота защищает сердечную мышцу и улучшает кровоснабжение. Технология уже показала свою эффективность, и учёные планируют расширить её применение на другие этапы лечения, как до, так и после операций.