Новое исследование может помочь в борьбе со старением кожи. Команда ученых выяснила, как из стволовых клеток в человеческом организме возникают клетки кожного покрова, и даже смогла создать в лаборатории небольшие сегменты кожи. Об этом пишет Русская служба BBC (заблокирована в России).

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По словам одного из руководителей проекта профессора Музлифы Ханиффы, зная технологию управления генами на примере кожных покровов, можно применять эти знания в других областях медицины — создавать другие органы и ткани. Результаты исследования могут быть использованы для пересадки кожи и изучения врожденных кожных заболеваний. Возможно, новое исследование поможет создать инновационную процедуру омоложения. О важности этих исследований говорит биохакер, основатель Академии интегрального коучинга и здоровья Никита Метелица:

«Любые исследования природы поведения клетки и того, как клетка взаимодействует с окружающей средой, по какой причине она вдруг понимает, когда ей уходить в запрограммированную смерть, почему нужно делиться, сколько раз нужно делиться и так далее, — эти исследования помогут нам понять, как в целом работает природа человека и всех живых существ. Если уже мы дошли до того, что человек научился создавать из стволовых клеток кусочки кожи и даже целые органы, то пройдет немного времени до тех пор, пока человек не научится более полноценно и массово применять данную технологию. Это часть медицины будущего, где не нужно будет делать, например, пересадку кожи, а можно будет просто все вырастить подходящим образом для этого человека без потенциального отторжения этого органа. Почему бы не научиться с помощью данной технологии биомедицины восстанавливать те или иные утраченные органы и решать проблемы?», —Никита Метелица биохакер, основатель Академии интегрального коучинга и здоровья.

Для изучения всех типов человеческих клеток, которых в среднем в организме около 37 трлн, международная группа ученых создала в 2016 году проект «Атлас клеток человека», частью которого и является проект исследования кожи.

За восемь лет его существования ученые изучили свыше 100 млн клеток различных частей тела и смогли создать черновые атласы мозга и легкого, а теперь продолжают работу над другими разделами.