Как менопауза влияет на здоровье сердца женщины

По словам медиков, переход к менопаузе, годы, предшествующие ей и проходящие во время неё, связаны с повышенным риском развития сердечных заболеваний. Опубликовано это в ведущем журнале Circulation.

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По данным исследования, опубликованного в журнале Американской кардиологической ассоциации, у каждой четвёртой женщины после менопаузы в течение жизни может развиться нерегулярный сердечный ритм (мерцательная аритмия). Способствуют этому в основном такие факторы, как стрессовые жизненные события и бессонница.

Другая работа из этого же журнала продемонстрировала, что ожирение значительно повышает риск возникновения сердечной недостаточности среди женщин, у которых менопауза наступила поздно (в 55 лет или ещё позднее).

Согласно исследованию, представленному на Конференции Ассоциации по эпидемиологии, профилактике, образу жизни и кардиометаболическому здоровью (EPI) 2022 года, у женщин, у которых менопауза наступила естественным образом к 40 годам, риск возникновения ишемической болезни сердца в течение жизни на 40% выше, чем у тех, у кого она не наступила рано.

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Отдельное исследование, представленное на заседании EPI 2021 года, показало, что женщины, у которых менопауза наступает очень рано, на 35% сильнее подвержены развитию деменции в более позднем возрасте по сравнению с теми, у кого этот период наступает в возрасте около 50 лет.

В ещё одной работе говорится, что социальная изоляция и одиночество могут повысить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 29% у женщин в менопаузе.

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