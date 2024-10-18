Общение с внуками негативно влияет на здоровье бабушек и дедушек

Известно, что активный образ жизни укрепляет как психическое, так и физическое здоровье, увеличивает продолжительность жизни. Считается, что общение с внуками, игры с ними и совместные прогулки, должны оказать благоприятное воздействие на здоровье бабушек и дедушек.

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Однако исследование, проведенное Университетом Алабамы в Бирмингеме показало, что бабушки и дедушки, которые активно участвуют в уходе за своими внуками, на самом деле имеют более низкие показатели здоровья.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Journal of Aging and Health, показало, что чем больше часов бабушка и дедушка тратят на своих внуков, тем меньше внимания они уделяют своему здоровью, в частности занятиям спортом.

Чаще всего основную ответственность по уходу за внуками несут бабушки и дедушки из социально и экономически неблагополучных групп населения. Это приводит к тому, что последствия интенсивного общения с внуками в виде ухудшения здоровья, наиболее выражены именно у представителей этих социальных классов.

В то же время бабушки и дедушки с более высоким социально-экономическим и образовательным уровнем менее склонны к интенсивному общению с внуками, потому что они более независимы и у них больше вариантов проведения досуга, показало исследование.