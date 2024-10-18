Раскрыт ключевой механизм реактивации стволовых клеток

Международная команда нейробиологов, возглавляемая Медицинской школой Duke-NUS, выявила критический механизм, регулирующий реактивацию дремлющих нейрональных стволовых клеток, что имеет важные последствия для лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

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Исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что группа белков, участвующих в процессе «SUMOилирования» — процессе, при котором небольшой белок SUMO метит другие белки, — играет ключевую роль в «пробуждении» этих клеток.

Нейрональные стволовые клетки важны для восстановления и регенерации мозга. Однако с возрастом все меньше таких клеток могут активироваться, что приводит к развитию неврологических заболеваний. Команда исследователей обнаружила, что «SUMOилирование» влияет на путь «Hippo», в частности, на белок «Warts», который обычно ограничивает реактивацию стволовых клеток. При модификации белками SUMO ингибиторный эффект Warts ослабевает, что позволяет стволовым клеткам мозга размножаться и регенерировать.

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