Ученые изучили влияние медитации на хроническую боль

Исследование, проведенное Университетом Калифорнии в Сан-Диего, выявило значительные различия в том, как мужчины и женщины обрабатывают боль, что может привести к более эффективным методам лечения боли, основанным на половом признаке.

© unsplash

Исследование изучало влияние медитации на хроническую боль в пояснице и обнаружило, что мужчины в основном полагаются на эндогенные опиоиды, естественные обезболивающие организма, для облегчения боли. В отличие от этого, женщины, похоже, используют альтернативные, неопиоидные пути для снятия боли.

В исследовании приняли участие 98 участников, и оценивалось облегчение боли с помощью медитации при блокировке опиоидной системы с помощью налоксона, препарата, который останавливает как синтетические, так и природные опиоиды. Результаты были интересными: блокировка опиоидной системы снижала облегчение боли от медитации у мужчин, в то время как у женщин оно увеличивалось.

Более того, люди с хронической болью испытывали большее облегчение от медитации по сравнению со здоровыми участниками.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.