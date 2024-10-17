В России определили причины и особенности псевдоаллергии

Исследователи Сеченовского университета на I Межрегиональном конгрессе по аллергологии и иммунологии представили исследование, которое показывает, что иногда в виде симптомов аллергии, таких как сыпь, зуд, отёки, проявляют себя другие заболевания, никак не связанные с истинной аллергией.

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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу университета.

По мнению учёных, псевдоаллергия схожа с «маской», за которой могут скрываться различные расстройства, в том числе и психические нарушения.

В части случаев реакция, схожая с аллергической, происходит из-за выброса гистамина на фоне нарушений метаболизма, воспаления, разрушения клеток крови или повышения проницаемости сосудов.

Другой вид псевдоаллергии — соматоформный или психосоматический. Пациенты испытывают те же ощущения, что и при аллергии — зуд, отёчность губ, языка, глотки, — но при этом у них отсутствуют иммунологические факторы, а традиционное лечение от аллергии не даёт эффекта. Такие случае наблюдались у людей с ипохондрической депрессией, уточнили в пресс-службе.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о возможном обострении сезонной аллергии из-за высокой влажности в квартире.