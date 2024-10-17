Как обучают будущих врачей в симуляционном центре БГМУ

Одна из целей белорусских ВУЗов – работа над эффективностью экспорта образовательных услуг. Об этом заявил помощник президента и инспектор по Минску Юрий Фролов при посещении Медицинского университета, передает «МИР 24».

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Для инспектора – экскурсия по учебным аудиториям. В университете есть симуляционный центр. На манекенах студенты отрабатывают лечение различных заболеваний, накладывают швы и даже принимают роды. В ВУЗ ежегодно поступают около 500 человек из стран СНГ, Индии, Шри-Ланки, Израиля, Ирана и других государств.

«Это и дальнейшие связи с теми странами, которые представлены в виде нынешних студентов, это в перспективе взаимодействие – и научное, и экономическое, и социальное, и политическое», – отметил Юрий Фролов.

«Каждый четвертый студент нашего университета – это иностранный специалист. Они не только обучаются в нашем университете, они впоследствии остаются здесь, проходят интернатуру, участвуя в клинической ординатуре», – рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

После знакомства с работой БГМУ – беседа с преподавателями и студентами. Темой стали семейные ценности и скрепы. Будущие медики задали вопросы о социальной и финансовой поддержке молодых семей, а также помощи медикам от государства.