В нашем желудочно-кишечном тракте живут около 100 триллионов микроорганизмов. В основном это бактерии, но также среди них есть вирусы, грибки и другие микробы. Они составляют примерно 50% клеток тела человека.

Мозг

Существует ось кишечник-мозг. Учёные полагают, что химические вещества, вырабатываемые кишечными микробами, влияют на настроение и на работу мозга. Исследования демонстрируют, что более 90% серотонина — ключевого химического вещества мозга, связанного с настроением — находится в кишечнике.

Также некоторые работы показывают, что микробиом может влиять на то, как человек справляется со стрессом. Известно, что средиземноморская диета позволяет снизить риск возникновения депрессии и тревожности на целых 40%.

Всё больше научных исследований подтверждают, что микробиом может влиять на когнитивное здоровье через подавление воспаления, связанное с болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Учёные обнаружили, что у людей с болезнью Альцгеймера кишечные бактерии менее разнообразны, чем у здоровых.

Сердце

Некоторые вредные виды бактерий в кишечнике могут способствовать возникновению сердечных заболеваний. Всё потому, что эти бактерии способны вырабатывать триметиламин N-оксид (ТМАО). Это соединение может закупоривать артерии и повышать риск возникновения сердечного приступа или инсульта.

Увеличение количества полезных микробов в кишечнике может привести к повышению уровня полезного холестерина, контролировать уровень триглицеридов. Это снижает риск возникновения сердечных болезней.

Пищеварительная система

При переваривании еды микробы в вашем желудочно-кишечном тракте выделяют ферменты, влияющие на то, как пища движется по кишечнику. Если это нарушается, то у человека возникает запор, диарея. Также это может вызвать воспалительные заболевания кишечника (колит, болезнь Крона) или ухудшить их проявление.

Иммунная система

По оценкам, от 70% до 80% вашей иммунной системы находится в кишечнике. При ослабевании кишечного барьера вы становитесь сильнее подвержены простуде, гриппу, хроническим состояниям (инсульт, диабет, болезни сердца, рак). Укрепить иммунитет можно при помощи употребления полезной для кишечника еды.

Вес

Растёт количество доказательств того, что люди с ожирением имеют менее разнообразную микробиоту кишечника. То есть бактерии в кишечнике могут влиять на ваш вес, особенно на висцеральный жир. Он скапливается на животе и связан с сердечными и другими хроническими болезнями. Специалисты полагают, что меньшее число полезных кишечных микробов изменяет уровень гормонов лептина и грелина и других веществ, которые влияют на сжигание калорий, пищеварение, аппетит, накопление жира и воспаление.

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